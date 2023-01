Nachbarn mit Machete bedroht

Westl. Landkreis Augsburg – Im Rahmen eines heftigen Beziehungsstreites kam es am Sonntag gegen 22:30 Uhr zu einer Bedrohung mit einer Machete. Zwei Nachbarn, ein 55-Jähriger und ein 34-Jähriger Mann, wollten den lautstarken Streit schlichten und begaben sich zu den Streitenden. Hierbei handelte es sich um einem 41-Jährigen Mann und seine gleichaltrige Lebensgefährtin. Dort bedrohte der 41-Jährige Mann den 55-Jährigen mit einer Machete, welche er diesem vor den Hals hielt. Die beiden Nachbarn flüchteten daraufhin und verständigten die Polizei. Von den Beamten ließ sich der psychisch angeschlagene Mann zunächst widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Auf der Fahrt in das Bezirkskrankenhaus schlug er dann von innen zunächst mehrfach mit seinem Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens und versuchte einen Beamten zu beißen und zu treten. Er wurde gefesselt. Im BKH Kaufbeuren versuchte er dann auch noch mit dem Kopf einen Feuermelder einzuschlagen. Der Mann war mit knapp 2 ‰ erheblich alkoholisiert. Bei ihm wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

