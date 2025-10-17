Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
84-Jährige verstirbt nach Sturz mit Krankenfahrstuhl in München-Laim
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, ereignete sich ein tragischer Unfall in München-Laim, der eine 84-jährige Frau letztendlich ihr Leben kostete. Die betagte Dame befuhr gegen 19:10 Uhr die Agnes-Bernauer-Straße mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl, als sie aus bisher unbekannten Gründen stürzte. Trotz des Sturzes konnte sie eigenständig in ihre Wohnung zurückkehren.

Später Fund in kritischem Zustand

Erst am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, entdeckte ein Bekannter die Frau in einem besorgniserregenden Zustand in ihrer Wohnung und rief den Rettungsdienst. Diese brachten die 84-Jährige umgehend in ein Krankenhaus, wo sie schließlich am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, verstarb. Die genauen Umstände, ob der Sturz direkt zu ihrem Tod führte, sind noch Gegenstand von Ermittlungen.

Ermittlungen der Verkehrspolizei

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Untersuchungen des Unfalls aufgenommen, um die Gründe und den genauen Ablauf des Sturzes zu klären. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf: Augenzeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten, sich beim Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210, München, Tel.: 089/6216-3322, zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

