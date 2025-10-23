Newsletter
84-Jähriger stirbt bei Traktorunfall im Wald bei Kirchberg i.W.
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

84-Jähriger stirbt bei Traktorunfall im Wald bei Kirchberg i.W.

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 20. Oktober 2025 ereignete sich ein tragischer Unfall in der Nähe von Kirchberg im Wald, Landkreis Regen. Ein 84-jähriger Mann kam bei Arbeiten an seinem Traktor ums Leben.

Unfall im Waldgebiet

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior alleine im Wald, unweit seines Wohnsitzes, um Laub von seinem Traktor abzuladen. Gegen 10:15 Uhr geriet er aus bisher unbekannten Gründen unter einen Traktorreifen.

Rettungsaktion konnte Leben nicht retten

Ein aufmerksamer Anwohner entdeckte den schwer verletzten Mann und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde das Unfallopfer mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dennoch verstarb der Mann in den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 2025 an seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Untersuchungen zum Unfallhergang übernommen. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, sodass von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen wird.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

