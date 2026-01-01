Newsletter
84-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße in Teisendorf
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

84-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße in Teisendorf

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Neujahrstag auf der Staatsstraße 2103 im Berchtesgadener Land, bei dem ein 84-jähriger Fußgänger ums Leben kam. Der Vorfall ereignete sich um 08:35 Uhr nahe Oberstraß in der Gemeinde Teisendorf.

Unfallhergang

Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Traunstein fuhr auf der Staatsstraße in Richtung Anger, als der ältere Mann beim Überqueren der Fahrbahn von dem VW erfasst wurde. Der Zusammenstoß führte zu so schweren Verletzungen, dass der Fußgänger noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Freilassing nahm den Unfall auf und untersucht nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein den genauen Ablauf. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache zu erstellen. Teil der Ermittlungen ist die Frage, ob die tiefstehende Sonne eine Sichtbehinderung für den Fahrer verursacht haben könnte. Alkohol als Unfallursache wurde ausgeschlossen.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Unfallaufnahme blieb die Staatsstraße für dreieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Teisendorf und Roßdorf umgeleitet. Sie unterstützen die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften bei der Bewältigung des Vorfalls.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

