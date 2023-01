Anzeige | Ab Sa. 4.2.2023 um 15:30 Uhr präsentieren wir im LILIOM Kino Augsburg alle 14 Tage und in chronologischer Reihenfolge alle bisher erschienenen 25 James Bond-Filme.

An einem Tag wird der jeweilige Teil in deutscher Synchronisation und an einem Tag im englischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen sein.

Zudem gibt es für die Zuschauer:innen einen James Bond-Reisepass:

Ab 5 Stempeln (5 Bond-Filmbesuche im LILIOM) erhält man eine mittlere Popcorn oder eine Portion Nachos mit Wunsch-Dip gratis.

Ab 10 Stempeln (10 Bond-Filmbesuche im LILIOM) erhält man einmal freien Eintritt für einen James Bond-Teil.

Es geht los mit dem allerersten Bond-Film aus dem Jahr 1962 mit Sean Connery:

JAMES BOND 007 – JAGT DR. NO

Sa. 4.2.2023 um 15:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

So. 5.2.2023 um 15:30 Uhr

Englisches Original mit deutsche Untertiteln

Alle weiteren Teile und Termine folgen in den kommenden Tagen.

Tickets: www.liliom.de