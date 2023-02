Der ECDC Memmingen hat das Spiel beim EC Peiting in der Overtime verloren, holte aber einen wichtigen Zähler und hat weiterhin gute Chancen auf den 6. Tabellenplatz. Vor zahlreichen mitgereisten Fans, holten die Indians einen Zwei-Tore-Rückstand auf, mussten sich aber in der Overtime geschlagen geben. Am Sonntag kommt der EV Füssen zum Derby an den Hühnerberg.

Einen wahren Horrorstart erlebten die Memminger am Freitagabend in Peiting. Mit großen Ambitionen in die Partie gestartet, sahen sich die Maustädter bereits nach knapp zwei Minuten mit 0:2 in Rückstand. Der EC Peiting schlug bereits nach nur 34 Sekunden das erste Mal zu und legte eine gute Minute später mit dem zweiten Treffer nach. Brassard und Besl waren die Torschützen für die Hausherren, welche den Arbeitstag für Torhüter Maco Eisenhut in Windeseile beendeten. Die Memminger, welche verletzungsbedingt erneut auf Sven Schirrmacher und Donat Peter verzichten mussten sowie Petr Pohl nicht ins Aufegbot beriefen, kamen anschließend besser in die Partie und übernahmen die Kontrolle. Der Anschlusstreffer durch Matej Pekr war der verdiente Lohn dafür.

Auch in Drittel Nummer zwei waren die Indians dann tonangebend. Der Ausgleich durch Maxim Kryvorutskyy war mehr als verdient. Leider aus Indianer-Sicht verpasste es der ECDC, die vorhandenen Chancen in die erstmalige Führung umzuwandeln. So ging es mit einem Unentschieden in die letzten zwanzig Minuten einer wichtigen Begegnung. Zu diesem Zeitpunkt fehlte auch bereits ECDC-Verteidiger Lion Stange, der verletzt ausschied, sodass den Indians zwischenzeitlich nur noch vier gelernte Verteidiger zur Verfügung standen.

Im Schlussabschnitt sollten dann keine Treffer mehr fallen. Die Partie war in den letzten zwanzig Minuten wieder ausgeglichener, sodass auch Leon Meder im Indians-Tor sein ganzes Können zeigen musste, um die Angriffe des ECP zu stoppen. Die große Chance auf den Sieg bot sich kurz vor Schlussdann doch noch, als die Indians eine Überzahlsituation zugesprochen bekamen. Sie schafften es aber nicht das Peitinger Abwehrbollwerk sowie Torhüter Hechenrieder zu überwinden.

So ging es im Duell des Sechsten gegen den Siebten in die Verlängerung. Nach mehreren Chancen auf beiden Seiten, darunter auch ein Pfostentreffer für die Hausherren, setzte der ECP mit einem Schuss ins kurze Eck einen Schlussstrich unter die Begegnung. David Miller war der Torschütze, der seinem Team den Zusatzpunkt bescherte.

Damit liegt der EC Peiting in der Tabelle immer noch auf dem begehrten 6. Platz, zwei Punkte vor den Indianern aus Memmingen. Diese haben aber bereits am Sonntag wieder die Chance aufzuschließen bzw. die Oberbayern zu überholen. Im Fernduell beider Mannschaften empfangen die Indians den EV Füssen am Hühnerberg. Ein Sieg in dieser Begegnung wäre enorm wichtig für das Team von Daniel Huhn, um weiterhin voll im Kampf um die direkten Playoff-Ränge dabei zu bleiben.

mfr

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder ab 2.) – Kittel, Svedlund; Stange, Kasten; Menner, Mastic – Hafenrichter, Johnston, Pekr; Topol, Meisinger, Marsall; Dopatka, Kryvoutskyy, Pfalzer.

Tore: 0:1 (1.) Brassard (Feuerecker, Diebolder), 0:2 (2.) Besl (Miller, Payeur), 2:1 (12.) Pekr (Kasten, Hafenrichter), 2:2 (33.) Kryvorutskyy (Svedlund, Dopatka), 3:2 (64.) Miller (Weyrich, Diebolder, GWG)

Strafminuten: Peiting 8 – Memmingen 8