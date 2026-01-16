85-Jährige bei Unfall mit Pkw in Grünwald schwer verletzt

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, ereignete sich in Grünwald ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer 85-jährigen Fußgängerin und einem Pkw. Die Senioren wollte gegen 14:00 Uhr die Tölzer Straße vom Marktplatz aus überqueren, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Audi kam, der von einer 52-jährigen Fahrerin gelenkt wurde.

Unfallort und Folgen

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Marktplatzes bei Hausnummer 5. Durch den Aufprall wurde die 85-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär behandelt wird.

Sperrung und Verkehrsbehinderungen

Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Unfallaufnahme, was zu einer zeitweisen Sperrung der Tölzer Straße führte und somit Verkehrsbehinderungen verursachte.

Im Münchner Stadtteil Aubing kam es am selben Tag zu einem Raubüberfall. Gegen 18:15 Uhr wurde eine über 80-jährige Frau auf ihrem Heimweg am Ravensburger Ring von einem unbekannten Mann überfallen, der ihr gewaltsam den Armschmuck entwendete.

Beschreibung des Täters

Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen und wurde von aufmerksamen Passanten betreut. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als männlich, mit südländischem Erscheinungsbild, auffallend „pummeliger“ Statur und von kleiner Körpergröße.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die am 15. Januar 2026 im Bereich des Ravensburger Rings Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.