85-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Landsberg: Kripo ermittelt Brandursache

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich ein tragischer Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Landsberg am Lech, bei dem ein 85-jähriger Mann sein Leben verlor. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt derzeit die Ursache des Feuers.

Alarm durch Rauchmelder geweckt

Gegen 23:10 Uhr wurde ein Nachbar durch das Geräusch eines Rauchmelders in der darüberliegenden Wohnung geweckt. Beim Nachsehen entdeckte er einen verrauchten Flur. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte und weckte einen weiteren Nachbarn, um das Haus in der Ahornallee zu verlassen. Beide Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die medizinisch behandelt wurden.

Bewohner in Wohnung verstorben

Die Feuerwehr öffnete die Tür der betroffenen Wohnung und fand den 85-jährigen Bewohner, der alleine anwesend war. Trotz unmittelbar eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden, und die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen und Sachschaden

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht mit den Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache begonnen. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.