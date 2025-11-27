Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

850 verdächtige Drohnensichtungen seit Jahresbeginn

Die Zahl der verdächtigen Drohnensichtungen nimmt weiter zu. Nach “Spiegel”-Informationen zählte das Bundeskriminalamt (BKA) seit Jahresbeginn bis Mitte Oktober rund 850 Überflüge über militärische Einrichtungen, Rüstungsunternehmen und sogenannte Kritische Infrastruktur, also etwa Energieversorger oder Wasserwerke.

850 Verdächtige Drohnensichtungen Seit JahresbeginnDrohne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

So wurden etwa am 13. Oktober vier Drohnen über einem Bundeswehrstandort in Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet. Zum damaligen Zeitpunkt bildeten deutsche Raketenabwehrspezialisten dort ukrainische Soldaten aus. Weder die Bundeswehr noch die Polizei konnte die unbemannten Flugobjekte stoppen. Nach “Spiegel”-Informationen wurden Ermittlungen wegen “sicherheitsgefährdendem Abbilden” militärischer Einrichtungen gegen Unbekannt eingeleitet.

Nach mehreren ähnlichen Vorfällen will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Drohnenabwehr stärken. In der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin soll hierfür ein neues Zentrum eingerichtet werden. Sollten die technischen Mittel der Polizei nicht reichen, soll künftig auch die Bundeswehr Drohnen stoppen können.

