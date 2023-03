Angels Nördlingen in den Playoffs gegen Osnabrück

Die Angels Nördlingen haben als Bayerns einziger Damenerstligist der DBBL die Playoffs erreicht. In der ersten Runde geht es, man kann nur mit einem Schmunzeln sagen, schon wieder gegen Osnabrück.

Viermal hat diese Saison den Donau-Rieserinnen ein Spiel gegen Osnabrück beschert: in der Vorbereitung zu Hause verloren, im Pokal zu Hause verloren, im Punktspiel zu Hause verloren, im Rückspiel auswärts gewonnen! Endlich. Und am 26.03.? Da startet um 16.00Uhr in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle die Playoffrunde „best of three“. Am 31.03. geht es dann nach Osnabrück und evtl. gibt es am 02.04.2023 um 16.00Uhr ein drittes Spiel wieder in Nördlingen.