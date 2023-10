86-jährige Frau seit über einer Woche in Günzburg vermisst – Wo ist Maria V.?

Bereits seit dem 07.10.2023 wird eine 86-jährige Frau aus einem Altenheim in Günzburg vermisst. Letztmalig wurde sie dort gegen 10:00 Uhr durch eine Pflegekraft wahrgenommen. Seitdem suchen Polizeikräfte, mittlerweile unter Federführung der Kriminalpolizei Neu-Ulm, mit einem Großaufgebot nach der Vermissten.

Neben mehreren Einsätzen von Polizeihubschraubern und speziell ausgebildeten Polizeitauchern sind verstärkt Einheiten der Bereitschaftspolizei im Einsatz, die Wälder im Günzburger Umland durchkämmen. Zwischenzeitlich wurde ein Gebiet im Umkreis mehrerer Quadratkilometer, ausgehend vom letzten bekannten Aufenthaltsort der Vermissten, abgesucht.

Die bisherige Suche erfolgte unter anderem in Form einer systematischen Abarbeitung von Planquadraten rund um den Ort des Verschwindens. Bislang gingen keine Hinweise zu möglichen Sichtungen der Vermissten ein.

Seit dem 07.10.2023, 10 Uhr, wird die 86-jährige Maria Vangerow aus einem Altersheim in Günzburg vermisst. Frau Vangerow entfernte sich unbemerkt in unbekannte Richtung aus der Einrichtung und ist zu Fuß unterwegs. Wer hat sie gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält?

Frau Vangerow ist etwa 160 cm groß, schlank und hat eine gebückte Körperhaltung und einen Buckel. Sie hat dunkle zu einem Dutt gebundene Haare. Aufgrund ihrer Erkrankung ist sie verwirrt und desorientiert. Bekleidet ist Frau Vangerow mit einer blauen Jeans und einem dunkelblauen Pullover.

Um einen bestmöglichen und zielgerichteten Einsatz der weiterhin mit der Suche betrauten Polizeieinheiten gewährleisten zu können, bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm daher nochmals die Bevölkerung als verlässlichen Partner um Mithilfe:

Wer hat die Vermisste, insbesondere am 07.10.2023 und am 08.10.2023 gesehen? Sie war mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs. Erfahrungsgemäß ist sie durchaus in der Lage, trotz ihres fortgeschrittenen Alters mehrere Kilometer zurückzulegen. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, schlank und hat eine gebückte Körperhaltung. Es wird gebeten, mögliche Hinweise direkt der Kriminalpolizei Neu-Ulm (0731/8013-0) mitzuteilen