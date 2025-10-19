86-jähriger in Fürth Opfer von Taschendiebstahl durch 42-jährige Bettlerin

Ein 86-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag (18.10.2025) in Fürth Opfer eines Taschendiebstahls. Die Tat geschah durch eine Bettlerin, die später rabiat wurde, als sie von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Geschickter Diebstahl in Bahnunterführung

Die 42-jährige rumänische Bettlerin hatte den Mann in der Bahnunterführung der Höfener Straße angesprochen und um Geld gebeten. Während sie ihm nah kam, zog sie ihm unbemerkt die Geldbörse aus der Jacke. Erst als der Senior den Diebstahl bemerkte, rief er um Hilfe.

Passanten greifen ein

Ein 42-jähriger Deutscher sprach die Diebin an, woraufhin diese die Geldbörse zurückgab, jedoch ohne das entnommene Bargeld. Daraufhin warf die Bettlerin das Geld weg und versuchte zu fliehen. Gemeinsam mit seiner 46-jährigen Ehefrau hielt der Mann die Frau bis zur Ankunft der Polizei fest, wobei die Diebin gewalttätig wurde und den Mann in die Hand biss.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte die 42-Jährige festnehmen. Sie wird nun wegen Diebstahls und Körperverletzung belangt.

