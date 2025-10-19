Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
86-jähriger in Fürth Opfer von Taschendiebstahl durch 42-jährige Bettlerin
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

86-jähriger in Fürth Opfer von Taschendiebstahl durch 42-jährige Bettlerin

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 86-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag (18.10.2025) in Fürth Opfer eines Taschendiebstahls. Die Tat geschah durch eine Bettlerin, die später rabiat wurde, als sie von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Geschickter Diebstahl in Bahnunterführung

Die 42-jährige rumänische Bettlerin hatte den Mann in der Bahnunterführung der Höfener Straße angesprochen und um Geld gebeten. Während sie ihm nah kam, zog sie ihm unbemerkt die Geldbörse aus der Jacke. Erst als der Senior den Diebstahl bemerkte, rief er um Hilfe.

Passanten greifen ein

Ein 42-jähriger Deutscher sprach die Diebin an, woraufhin diese die Geldbörse zurückgab, jedoch ohne das entnommene Bargeld. Daraufhin warf die Bettlerin das Geld weg und versuchte zu fliehen. Gemeinsam mit seiner 46-jährigen Ehefrau hielt der Mann die Frau bis zur Ankunft der Polizei fest, wobei die Diebin gewalttätig wurde und den Mann in die Hand biss.

Polizeiliche Ermittlungen eingeleitet

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte die 42-Jährige festnehmen. Sie wird nun wegen Diebstahls und Körperverletzung belangt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel