Keine Zeit zum Verschnaufen | Bereits heute geht es in den dritten Kanuslalom-Weltcup der Saison

Keine Zeit zum Verschnaufen: Am Donnerstag startet der dritte Weltcup im Kanuslalom- und Kajak-Cross der Saison. Im deutschen Team gibt es einige Veränderungen.

Von Prag aus ist das deutsche Team direkt weiter nach Tacen in Slowenien gereist. Tacen liegt in einer malerischen Umgebung am Fluss Sava, am Fuße des Berges Smarna Gora und des Gipfels Grmada. Tacen ist es eine unabhängige Gemeinde, die von der Stadt Ljubljana verwaltet wird und spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte des slowenischen Kanusports, die 1931 mit der Gründung des ersten Kanuklubs in Ljubljana begann.

Tacen wurde 1939 zu einem unverzichtbaren Teil der slowenischen Kanugeschichte, als am linken Ufer der Save die Kanu-Meisterschaft der jugoslawischen Monarchie organisiert wurde. 1948 wurde am rechten Ufer eine permanente Kanustrecke gebaut, 1952 konnten die Kanuten den berühmten Überlauf passieren, der den Ruf der Strecke von Ljubljana in die ganze Welt trug und auch heute noch eine echte Herausforderung für alle Athleten darstellt. Auch die Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin im Kajak-Einer, Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach, hat Respekt vor diesem Drop. „Wenn man oben steht, sieht man nur den Horizont, man sieht nicht, wohin man fährt“, erklärt sie. Die Strecke gilt bis heute als eine der anspruchsvollsten im Kanuslalom.

181 Athletinnen und Athleten aus 32 Nationen haben sich angemeldet. Einige der Top-Paddler verzichten allerdings, auch im Canadier-Einer der Damen. So steigt die Chance für Canadierspezialistin Nele Bayn vom Leipziger KC, unter die Top-16 zu paddeln und damit den vom Deutschen Kanuverband (DKV) geforderten Leistungsnachweis für die WM-Teilnahme Ende September in London Lee Valley zu erbringen.

Auch einige deutsche Top-Paddler sind diesmal nicht dabei, so die beiden C1-Spezialisten Sideris Tasiadis (KS Augsburg) und Franz Anton (Leipziger KC). Für sie nachgerückt sind Lennard Tuchscherer (Leipziger KC) und Hannes Trummer (KV Zeitz). Der 23-jährige, gebürtige Seumel heiratete die Schwester des Canadierspezialisten Timo Trummer und nahm deren Namen an.

C1-Weltmeisterin Andrea Herzog (Leipziger KC) kann wegen eines Magen-Darm-Infektes nicht starten. Für sie wurde keine dritte C1-Paddlerin nominiert. Und statt Kajakfahrerin Jasmin Schornberg (KR Hamm) startet Annkatrin Plochmann (SGV Nürnberg-Fürth).

Der Zeitplan hat sich im Vergleich zu den beiden ersten Weltcups etwas verändert. So beginnen diesmal die Canadierboote am Donnerstag mit den Qualifikationsrennen. Entsprechend sind die finalen Entscheidungen am Freitag. Die Kajaks sind am Freitagvormittag erstmals an der Reihe, die Finals finden am Samstag statt. Am Sonntag sind unverändert die Kajak-Cross-Wettbewerbe.

Zeitplan:

Donnerstag, 15. Juni

14.00 – 16.18 Uhr Qualifikation Canadier Damen & Herren



Freitag, 16. Juni

08.00 – 11.10 Uhr Qualifikation Kajak Damen & Herren

14.00 – 15.00 Uhr Semifinale Canadier Damen

15.05 – 16.05 Uhr Semifinale Canadier Herren

16.45 – 17.21 Uhr Finale Canadier Damen

17.26 – 17.58 Uhr Finale Canadier Herren



Samstag, 17. Juni

08.30 – 09.30 Uhr Semifinale Kajak Damen

09.35 – 10.55 Uhr Semifinale Kajak Herren

11.30 – 12.06 Uhr Finale Kajak Damen

12.11 – 12.43 Uhr Finale Kajak Herren

Sonntag, 18. Juni

09.00 – 10.09 Uhr Kajak-Cross Time Trials Damen & Herren (Zeitläufe: Qualifikation für Kopf-an-Kopf-Rennen)

11.05 – 11.53 Uhr Kajak-Cross Heats Damen & Herren

12.15 – 13.14 Uhr Kajak-Cross Viertel- und Halbfinals Damen & Herren

13.16 – 13.20 Uhr Kajak-Cross Finale Damen

13.23 – 13.27 Uhr Kajak-Cross Finale Herren