Kaderumbau geht weiter – FCA gibt Nachwuchsspieler ab

Die Kaderplaner des FC Augsburg sind auch im Bereich der Nachwuchscracks aktiv. Während ein Spieler abgegeben wurde, holte man einen anderen frisch nach Schwaben.

Tim Civeja, der in der vergangenen Saison an den FC Ingolstadt ausgeliehen war und dort vor allem in der Rückrunde mit guten Leistungen (13 Spiele, zwei Tore) auf sich aufmerksam machen konnte, verlässt den FC Augsburg und schließt sich dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, der FCA hat sich eine Rückkaufoption für den 21-jährigen Mittelfeldspieler gesichert.

Ehrlich kommt aus Dresden

Der FC Augsburg stellt sich weiter für die Zukunft auf: Der 19-jährige Lucas Ehrlich kommt ablösefrei von Dynamo Dresden und hat in der Fuggerstadt einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Der 1,95 Meter große Stürmer konnte in der abgelaufenen Spielzeit in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost neun Tore in 15 Spielen erzielen und soll zunächst über die U23 des FCA an die Profimannschaft herangeführt werden. Daher bereitet sich der 19-Jährige in den kommenden Wochen mit der U23 auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern vor.

