Last-Minute-Sieg für den FV Illertissen gegen Wacker Burghausen

Der erste Sieg des FV Illertissen ist unter Dach und Fach. Mit 2:1 (1:1)wurde Wacker Burghausen geschlagen. Dass es ein Last Minute Erfolg war, konnte die Freude der Illertisser kaum trüben. Hannes Pöschl, nach einer knappen Stunde für Daniele Gabriele gekommen, traf nämlich erst in der 89. Minute. In der ersten Hälfte hatte Marco Mannhardt die Einheimischen nach einer halben Stunde 1:0 in Führung gebracht, doch Felix Bachchmid konnte fünf Minuten später zum 1:1 ausgleichen.

Den Illertissern merkte man von Beginn an, dass sie unbedingt den ersten Dreier einfahren wollten. Kevin Frisorger hatte schließlich die erste Möglichkeit(12.) kam aber einen Schritt zu spät. Die bis dahin größte Möglichkeit bot sich wenig später Daniele Gabriele, dessen Hechtkopfball im Fünfer nicht den nötigen Druck hatte. Felix Bachschmid hätte seine Farben auf der Gegenseite gut und gerne in Führung bringen können, konnte jedoch den Fehlpass von Nikolas Jeck nicht nutzen. Dafür spielte der Illertisser Abwehrrecke in der 32. Minute Marco Mannhardt glänzend frei und der traf zum 1:0. Die Führung sollte aber nicht lange Bestand haben, denn Felix Bachschmid verlängerte in der 37. Minute eine Ecke am kurzen Pfosten zum 1:1. In Halbzeit zwei wurden die Gäste gefährlicher, fuhren einige gefährliche Konter. Allerdings versuchten auch die Illertisser nochmal alles, auch wenn ihr Spiel schon etwas zerfahrener wirkte. Als alles schon mit einer Punkteteilung rechnete, waren es drei Einwechselspieler, die doch noch das Siegtor schafften. Natsuhiko Watanabe und Liam Omore leisteten die Vorarbeit, Hannes Pöschl jagte den Basll schließlich in die Maschen zum 2:1.

Trainer Holger Bachthaler war natürlich auch froh: „Nach unserer Auftaktniederlage in Bamberg war es ein sehr wichtiger Sieg für uns. Ich glaube, dass die Mannschaft von Anfang sehr gut ins Spiel gefunden hat. Fußballerisch waren wir sehr dominant. Wir hätten auch schon früher das Führungstor erzielen müssen, was uns im Laufe der ersten Halbzeit mit einem sehr schönen Spielzug auch gelungen ist. Leider haben wir bei der einen Standardsituation den Ausgleich kassiert. In der zweiten Halbzeit war der Spielfluss dahin. Wir konnten bei eigenem Ballbesitz nicht mehr so diese Klarheit in unser Spiel zu bekommen. Gegen den Ball haben wir die eine oder andere Situation nicht sauber verteidigt. Die Mannschaft hat dennoch weiter an sich geglaubt. Am Ende hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite, das uns in der letzten Woche noch ein Stück weit gefehlt hatte. Das haben wir uns diesmal aber auch erarbeitet.“

Die nächsten Tage wartet ein straffes Programm auf die Illertisser, morgen geht es im Totopokal zum Nachbarn SV Egg, am Samstag gastiert man bei Türkgücü, am Mittwoch darauf kommen die Würzburger Kickers und am Sonntag, 13. August kommt es zum Saisonhighlight im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf.