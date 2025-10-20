Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
89-jähriger Demenzkranker aus Sigmarszell nach Suchaktion in Österreich gefunden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

89-jähriger Demenzkranker aus Sigmarszell nach Suchaktion in Österreich gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 89-jähriger Mann aus Sigmarszell im Landkreis Lindau wurde seit Sonntag, dem 19. Oktober 2025, als vermisst gemeldet. Der Senioren ging zuletzt gegen 16:00 Uhr im Bereich Thumen/Sigmarszell spazieren und blieb seither verschwunden. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenzerkrankung und der schwierigen Witterungsverhältnisse bestand erhebliche Sorge um seinen Zustand.

Intensive Suchmaßnahmen ohne Erfolg

Trotz intensiver Suchmaßnahmen, an denen Bergwacht, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei beteiligt waren, konnte der Vermisste nicht sofort aufgefunden werden. Auch Einsatzkräfte aus Österreich halfen bei der Suche im angrenzenden Gebiet. Eine öffentliche Fahndung mit einem Foto des Mannes wurde eingeleitet, um die Suche auszuweiten.

Erfolgreiche Rettung in Österreich

Am Montag, den 20. Oktober 2025, wurde der Mann schließlich um etwa 05:00 Uhr in Österreich durch Rettungskräfte gesichtet. Er befand sich nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt, nahe der deutschen Grenze, und wurde zur medizinischen Überprüfung ins Klinikum Bregenz gebracht.

Aufruf zur Löschung von personenbezogenen Daten

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet darum, die während der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten sowie das Bild der gesuchten Person zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte des Vermissten zu wahren. Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für ihre Mithilfe bei der Suche.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Landsberg am Lech

Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal – Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

0
Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei...
News

Gewinnspiel | Halloween im Skyline Park – ein schaurig-schönes Erlebnis für die ganze Familie

0
Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen und schaurige Attraktionen machen Halloween auch 2025 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis im Skyline Park. Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Skyline Park zieht und die Dunkelheit einbricht, verwandelt sich das sonst so idyllische Allgäuer Freizeitparadies in eine Bühne des Schreckens – und bietet Nervenkitzel für Groß und Klein.

Neueste Artikel