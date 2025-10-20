89-jähriger Demenzkranker aus Sigmarszell nach Suchaktion in Österreich gefunden

Ein 89-jähriger Mann aus Sigmarszell im Landkreis Lindau wurde seit Sonntag, dem 19. Oktober 2025, als vermisst gemeldet. Der Senioren ging zuletzt gegen 16:00 Uhr im Bereich Thumen/Sigmarszell spazieren und blieb seither verschwunden. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenzerkrankung und der schwierigen Witterungsverhältnisse bestand erhebliche Sorge um seinen Zustand.

Intensive Suchmaßnahmen ohne Erfolg

Trotz intensiver Suchmaßnahmen, an denen Bergwacht, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei beteiligt waren, konnte der Vermisste nicht sofort aufgefunden werden. Auch Einsatzkräfte aus Österreich halfen bei der Suche im angrenzenden Gebiet. Eine öffentliche Fahndung mit einem Foto des Mannes wurde eingeleitet, um die Suche auszuweiten.

Erfolgreiche Rettung in Österreich

Am Montag, den 20. Oktober 2025, wurde der Mann schließlich um etwa 05:00 Uhr in Österreich durch Rettungskräfte gesichtet. Er befand sich nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt, nahe der deutschen Grenze, und wurde zur medizinischen Überprüfung ins Klinikum Bregenz gebracht.

Aufruf zur Löschung von personenbezogenen Daten

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet darum, die während der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten sowie das Bild der gesuchten Person zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte des Vermissten zu wahren. Die Polizei dankt den Medien und der Öffentlichkeit für ihre Mithilfe bei der Suche.