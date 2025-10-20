Newsletter
89-jähriger Mann aus Sigmarszell vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 89-jähriger Mann aus Sigmarszell im Landkreis Lindau wird seit Sonntag, dem 19. Oktober 2025, vermisst. Zuletzt wurde er gegen 16:00 Uhr im Bereich Thumen/Sigmarszell zu Fuß gesehen und gilt seitdem als vermisst.

Erkrankung und Witterung verschärfen Situation

Der Vermisste leidet an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung und ist daher sowohl örtlich als auch zeitlich nicht orientiert. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse wird von einer hilflosen Situation des Mannes ausgegangen.

Ergebnislose Suchmaßnahmen

Bisherige umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung von Bergwacht, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei haben keine Spur des Vermissten ergeben. Die Behörden bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Beschreibung des Vermissten

Der Mann ist mit Stiefeln, einer dunklen Jeans und einer schwarzen Daunenweste bekleidet und trägt eine Brille.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

