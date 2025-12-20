90-jährige Seniorin in Sennfeld vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

In Sennfeld, Landkreis Schweinfurt, wird seit Samstagmittag eine 90-jährige Frau vermisst. Die örtliche Polizei sucht nach der Seniorin, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, und bittet um Hinweise.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Gertrud Häckner wurde zuletzt um 11:30 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung “Haus am Sennfelder See” gesehen. Seitdem fehlt von der Dame jede Spur. Es wird vermutet, dass sie die Einrichtung in ihrem Rollstuhl verlassen hat. Die Polizei Schweinfurt führt derzeit Suchmaßnahmen durch und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Beschreibung der vermissten Seniorin

Frau Häckner trägt ein grünes Oberteil, dunkle Hose und dunkle Sneaker. Zudem hat sie einen blauen Kleiderschutz um die Schultern. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu wenden.