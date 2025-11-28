Newsletter
90-Jähriger bei Überfall verletzt: Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe in Mainbernheim
Polizeipräsidium Unterfranken
1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

In Mainbernheim im Landkreis Kitzingen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 90-jähriger Rentner in seinem Einfamilienhaus überfallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, um den Fall rasch aufzuklären.

Überfall in der Nacht zum Freitag

Der Vorfall ereignete sich gegen 02:30 Uhr in der Straße Am Oberen Bühl. Der betagte Anwohner wurde bei dem Überfall verletzt. Der genaue Ablauf der Tat ist derzeit noch unklar, und die Ermittlungen vor Ort werden von der Kriminalpolizei Würzburg geleitet. Eine spezielle Ermittlungskommission wurde eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Fahndungsmaßnahmen und Zeugenaufruf

Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bereitschaftspolizei wird auch eine Nachbarschaftsbefragung durchgeführt.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

  • Männlich, circa 180 cm groß
  • Zur Tatzeit komplett weiß gekleidet
  • Trug Handschuhe

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

  • Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?
  • Wer hat in den letzten Tagen verdächtiges Verhalten in Mainbernheim beobachtet?
  • Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen in dem Gebiet aufgefallen?
  • Wer verfügt über Grundstückskameras in der Nähe des Tatorts?
  • Wurde in Tatortnähe ein Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?
  • Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falls geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

