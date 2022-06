90 Jahre Lego-Gruppe | Neue Lego Bau-Attraktion im Legoland bei Günzburg eröffnet

Was passiert, wenn die 90-jährige Oma und der 20-jährige Enkel gemeinsam Geburtstag haben? Sie schmeißen eine großartige Party im LEGOLAND® Deutschland! In diesem Fall sind es die LEGO® Gruppe und das LEGOLAND, die gemeinsam Jubiläum feiern – mit einem neuen Bau- und Kreativzentrum, in dem die Gäste des bayerischen Familien-Freizeitparks ab sofort ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Und das mit einem großen Ziel: Eine neue Studie, welche im Auftrag der LEGO Gruppe durchgeführt wurde, zeigt, dass gemeinsames Spielen für das Wohlbefinden und Glück der ganzen Familie ausschlaggebend ist.

Dass Spielen ein wichtiger Bestandteil des kindlichen Alltags ist, bestätigt die jüngste „Play Well“-Studie 2022: Eine groß angelegte Umfrage mit über 55.000 Eltern und Kindern in über 30 Ländern legt nahe, dass nahezu alle Befragten zustimmen, dass Kinder ihre Kreativität (93 %), Kommunikation (92 %), Fähigkeiten zur Problemlösung (92 %) und ihr Selbstvertrauen (91 %) durch das Spielen steigern. Wenn Kinder spielen, entwickeln sie Fähigkeiten, die ihnen helfen, sich in einer sich schnell verändernden Welt zurechtzufinden.

Eröffnung neuer LEGO Bau-Attraktion im LEGOLAND Park

Anlässlich des 90. Jubiläums der LEGO Gruppe und passend zu den Studienergebnissen eröffnet ein brandneues Kreativzentrum im LEGOLAND Park im bayerischen Günzburg. Neben „Rebuild the World“ ist der „LEGO Bauspaß“ das zweite LEGO Bauzentrum des Familien-Freizeitparks, in dem die Gäste ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Noch bis zum 13. August findet eine besondere Aktion im neuen Bauspaß statt: Bei „Play Your Way“ lädt ein Master-Player, also ein besonders erfahrener LEGO Meister, die Gäste dazu ein, bei verschiedenen Bau-Challenges ihre eigene Spiel-Persönlichkeit zu entdecken. Je nach persönlichen Spiel-Vorlieben kann der Gast als Designer, Maker, Explorer, Storyteller oder Dreamer identifiziert werden.

Individuelle Bau-Challenges auf Persönlichkeit abgestimmt

Passend zum ermittelten Spiel-Typ werden den LEGOLAND Besuchern kreative Herausforderungen zugeteilt: Die lösungsorientierten Designer bauen beispielsweise ein geheimes Baumhaus, die abenteuerlichen Explorer erschaffen einen magischen Löwen und die Dreamer werden durch zauberhafte Bau-Ideen von Regenbögen über Schatztruhen bis hin zu Raumschiffen geführt.

Als Belohnung erhalten die Gäste LEGO Pop-Badges. LEGOLAND Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich über das neue Kreativzentrum: „Wir vom LEGOLAND Team finden es klasse, das 90. Jubiläum der LEGO Gruppe bei uns im Park feiern zu dürfen – und das gleich mit einer neuen Attraktion für unsere Gäste! Seit 20 Jahren sind wir quasi das größte LEGO Spielzimmer Deutschlands. Von daher kann ich mir keine bessere Art vorstellen, unsere beiden Jubiläen gemeinsam zu feiern, als mit neuem, individuell auf die Persönlichkeit abgestimmten Spielspaß für Groß und Klein.“

Der neue LEGO Bauspaß im Themenbereich IMAGINATION ergänzt dauerhaft das Angebot des Familien-Freizeitparks im bayerischen Günzburg und lädt neben rasanten Achterbahnen für die Abenteurer, gemütlichen Fahrgeschäften für die Kleinen und unterhaltsamen Shows zu einem mitreißenden Familienausflug ein. Die Aktion „Play Your Way“ ist bis zum 13. August zu erleben und im Park-Eintritt inbegriffen.