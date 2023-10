Trainerdiskussion wird nicht leiser werden – Der FC Augsburg verliert zu Hause gegen Aufsteiger Darmstadt

Nach einem über weiten Strecken schwachen Heimspiel und einer nicht unverdienten 1:2 -Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt geht der FC Augsburg in eine ungemütliche Länderspielpause. Die Trainerdiskussion wird nicht leiser werden.

Nach bisher (erst) fünf Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen war vor dem Spiel gegen Darmstadt Unruhe im Augsburger Umfeld eingekehrt. Nur ein Sieg für den bisher zuhause ungeschlagenen FCA würde für Beruhigung, auch in der Trainerdiskussion, sorgen. Bitter, dass Maaßen gerade in solch einer Situation seine geplante Aufstellung kurzfristig umstellen musste. Mbabu hatte sich beim Aufwärmen verletzt, für ihn kam Gumny.

Was folgte, war nicht unbedingt eine erste Halbzeit die als Beruhigungstablette verabreicht wurde. Zwar hatte Augsburg durch einen meilenweit neben das Tor gesetzen Kopfball von Iago (8.) die erste Halbchance, konnte in der Folge aber nur dank der erschreckend schwachen Darmstädter Chancenauswertung die Null halten. 98 hatte in den ersten 45 Minuten nicht nur rund 70 Prozent Ballbesitz, sondern auch die klar besseren Gelegenheiten. Hätten Skarke nach einem von Tormann Schuhen eingeleiteten Angriff (27.) und kurz vor de Pause Mehlem die beiden Hunderprozenter im Netz untergebracht, hätte sich keiner der Schwaben beschweren können. Über weite Strecken war Augsburg das deutlich schlechtere Team, wusste in der Vorwärtsbewegung nichts mit dem Ball anzufangen. Null Schüsse auf das Tor in der ersten Halbzeit sind ein ganz schwaches Zeugnis. Ein zügiges und geordnetes Umschaltspiel fand nicht statt. Augsburg brachte keine seiner Qualitäten auf den Rasen. Die Pfiffe des enttäuschten Publikums kamen deshalb nicht unerwartet.

Wirklich besser sollte es nach dem Pausentee nicht werden, im Gegenteil. Nachdem nach einer schwachen Kopfabwehr von Uduokhai Darmstadts Pfeiffer den Ball ans Lattenkreuz genagelt hatte, konnte der unbedrängte Skarke das Spielgerät mit brachialer Wucht zur verdienten Lilienführung hinter dem chancenlosen Dahmen versenken (52.). Maaßen versuchte prompt dem eigenen Spiel durch die Hereinnahme von drei frischen Spielern neues Leben einzuhauchen, doch es lief weiterhin nicht viel zusammen. Spätestens als der eben eingewechselte Maier in seiner ersten Aktion Nürnberger im Augsburger Strafraum elfemterreif zu Fall gebracht hatte, war der Ausgang des Spiels klar. Kempe verwandelte sicher (70.). Hätte Demirovic wenige Augenblicke zuvor eine Hunderprozentige nicht über das Gehäuse gehoben, wer weiß wie dieses Spiel ausgegangen wäre… Aufgegeben hatte sich der FCA aber zu keinem Zeitpunkt. Als schon alles verloren schien, warfen sie alles nach vorne. Hätte Pedersen mit seinem Schuss nicht den Pfosten, sondern in das Tor, aber das hatten wir schon (77.). Als ein abgefälschter Demirovic-Versuch dann in der 86. Spielminute noch den Weg ins Tor gefunden hatte, keimte nochmals Hoffnung auf. Die Augsburger warfen nun alles nach vorne, das Publikum honorierte die Bemühungen. Nahezu das gesamte Stadion feuerte das Team stehend an, letztlich sollte sich am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern. Der FC Augsburg kassierte die erste Heimniederlage der Saison. Die Diskussion um Trainer Enrico Maaßen wird in der nun anstehenden Länderspielpause sicher nicht leiser werden.

FC Augsburg: Dahmen – Pfeiffer (75. Cardona), Gouweleeuw, Uduokhai – Gumny (58. Maier), Rexhbecaj, Breithaupt (72. Jensen), Iago (58. Pedersen)- Beljo, Tietz (58. Michel), Demirovic

SV Darmstadt 98: Schuhen – Maglica, Müller, Klarer – Bader (96. Ischerwood), Holland, Mehlem (71. A.Müller) , Nürnberger – Kempe (82. Honsak) , Skarke (82.Riedel) – Pfeiffer (71. Hornby)

Tore: 0:1 Skarke (52.), 0:2 Kempe (70./FE), 1:2 Demirovic (86.)

Gelbe Karten: Gumny, Demirovic, Uduokhai | Müller

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 29.200