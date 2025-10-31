94-Jähriger Geisterfahrer auf A8: Unfall am Irschenberg führt zu Polizeieinsatz und Leichtverletztem

In der Nacht auf Freitag, den 31. Oktober 2025, kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall mit einem sogenannten „Geisterfahrer“. Ein 94-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Falschfahrer auf der Autobahn

Gegen 03:20 Uhr fuhr der Münchner mit seinem Opel Corsa entgegen der Fahrtrichtung auf die A995 Richtung München und setzte seine Fahrt auf der A8 ebenfalls verkehrt fort. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Falschfahrer schnell über den Notruf.

Polizei beendet Geisterfahrt

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zur Errichtung einer Sperre kurz vor dem Irschenberg, wo der 94-Jährige mit etwa 100 km/h ungebremst in ein Polizeifahrzeug prallte. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Polizisten blieben unverletzt, da sie sich nicht im Fahrzeug befanden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Schnelle Verkehrsmaßnahmen

Zur Unfallzeit wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Irschenberg abgeleitet, sodass keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen. Es gab keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen aufgrund des frühen Unfallzeitpunkts. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, und der Führerschein des Seniors wurde sicher gestellt. Gegen 05:15 Uhr war die Autobahn wieder frei befahrbar.

An der Einsatzstelle waren neben mehreren Polizeistreifen die Freiwillige Feuerwehr Irschenberg, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort. Die Polizei Holzkirchen ermittelt nun die Ursache für die Geisterfahrt unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II.