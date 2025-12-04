95-Jährige in Fürstenfeldbruck getötet: Sohn unter Tatverdacht festgenommen

Eine schockierende Tragödie erschütterte Fürstenfeldbruck: Eine 95-jährige Frau wurde am vergangenen Montag tot in ihrer Wohnung entdeckt. Ihr 70-jähriger Sohn hat gestanden, seine Mutter erstickt zu haben.

Verdächtiges Telefonat mit der Hausärztin

Am Montagvormittag wollte die Hausärztin der pflegebedürftigen Seniorin einen Hausbesuch ankündigen. Im Gespräch mit der Ärztin äußerte der Sohn, der im selben Haus lebt, den schockierenden Verdacht, dass er seine Mutter am Vortag getötet habe.

Polizei findet Seniorin tot vor

Daraufhin alarmierte die Ärztin die Polizei, die die Frau tatsächlich tot in der Wohnung auffand. Der 70-jährige Deutsche wurde noch am Tatort unter dringendem Verdacht festgenommen. Eine Obduktion des Leichnams deutet auf eine nicht natürliche Todesursache hin.

Festnahme und Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der Mann am Dienstag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiter.