Augsburger Panther basteln weiter am Kader

Nach der sportlichen Qualifikation für die DEL arbeiten die Augsburger Panther am deutschen Gerüst für die Saison 2024/25. Torwart Markus Keller, die Verteidiger Mick Köhler und Max Renner sowie die Stürmer Alexander Oblinger und Luca Tosto stehen weiter in Augsburg unter Vertrag.

Mick Köhler startete nach seinem Wechsel von Bad Nauheim aus Augsburg stark in die Saison. Die Leistungen des 26-jährigen Verteidigers wurden von Bundestrainer Harry Kreis mit einer Nominierung für den Deutschland Cup belohnt. Eine mehrwöchige Verletzung bremste den Senkrechtstarter dann aus, erst im Saisonfinale kehrte Köhler zurück. Am Ende standen für den Linksschützen sechs Scorerpunkte in 31 Einsätzen in der Statistik.

Auf die Erfahrung von Max Renner wollen die Panther auch 2024-25 nicht verzichten. In der Vita des robusten Verteidigers stehen 340 Spiele und 54 Scorerpunkte in der Deutschen Eishockey Liga. Vor der abgelaufenen Saison wechselte der Rechtsschütze von Bietigheim in die Fuggerstadt und war immer ein Vorbild an Einsatz und Teamgeist.

Ebenfalls zur Saison 2024/25 wechselte Alexander Oblinger von den Kölner Haien in seine Heimatstadt. Der zweifache deutsche Meister erfüllte mit acht Toren und sechs Assists die in ihn gesetzten Erwartungen und brachte mit seiner körperbetonten und intensiven Spielweise die Pantherfans schnell hinter sich. Egal ob als Center oder Außenstürmer, der Rechtsschütze war immer ein Vorbild für die jungen Spieler im Team.

Auch der 23-jährige Luca Tosto steht weiter in Diensten der Augsburger Panther. Tosto wechselte vergangenes Jahr von den Adlern Mannheim in die Fuggerstadt und kam zu 34 Einsätzen. Dabei ließ der agile Angreifer sein Potential immer wieder aufblitzen. Drei Tore und fünf Assists verbuchte Tosto bis Saisonende.

Sportdirektor Larry Mitchell: “Markus Keller, Mick Köhler, Max Renner, Alex Oblinger und Luca Tosto verkörpern die Einstellung, die wir von allen erwarten. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns als geschlossene Einheit präsentieren und in jedem einzelnen Spiel als Team auftreten. Alle fünf identifizieren sich mit den Panthern und wollen helfen, dass wir kommende Saison besser abschneiden.”