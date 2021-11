Am Dienstag (23.11.2021), gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw die Autobahn A8 in Richtung Stuttgart. Als er an der Anschlussstelle Adelsried ausfuhr, löste sich in der Rechtskurve der Abfahrt aufgrund eines technischen Defektes unvermittelt das linke Vorderrad von der Felge.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, welches gegen die linke Leitplanke schleuderte. Der 44-Jährige zog sich beim Aufprall diverse Wunden, v.a. im Bereich von Kopf und Händen, zu. Sein 27-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Beide Beteiligten kamen zur ärztlichen Untersuchung ins UK Augsburg. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

