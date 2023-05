Am Donnerstagabend (11.05.2023) ereignete sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Altmühltal und Denkendorf in Fahrtrichtung Ingolstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug war in Richtung Ingolstadt unterwegs, als der 72-jährige Fahrer aus bisher unbekannten Gründen ein anderes Fahrzeug touchierte, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und sich mehrfach überschlug.

Der Fahrer wurde, da er nach Angaben vor Ort nicht angeschnallt war, bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde umgehend alarmiert und brachte den schwer verletzten Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bereits vorher touchierte der Fahrer bei Hilpoltstein mit seinem auf den Kyffhäuserkreis zugelassenen Wagen ein anderes Auto, hielt aber nicht an.

Die Autobahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr umzuleiten. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Jedoch vermuten die Beamten eine gesundheitliche Ursache für die Unfälle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.