Am 24.03.2022 gegen 12:50 Uhr ereignete sich auf der A 96, Fahrtrichtung München, im Bereich der Anschlussstelle Landsberg am Lech-Ost ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein/e bislang unbekannte/r Fahrer/in eines weißen Kastenwagens fuhr an der Anschlussstelle Landsberg am Lech-Ost auf die A 96 in Richtung München auf, ohne hierbei die Vorfahrt des Verkehrs auf der Hauptfahrbahn zu beachten. Ohne zu blinken wechselte das Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen, wodurch eine hier fahrende 18-jährige VW-Fahrerin eines VW-Passat aus dem Landkreis Memmingen dazu gezwungen wurde nach links auszuweichen. Die auf dem linken Fahrstreifen fahrende 55-jährige Fahrerin eines Mazda aus dem Landkreis Ostallgäu musste ebenfalls nach links ausweichen und streifte dabei die Mittelschutzplanke. Beim Zurücklenken nach rechts kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Mazda und dem VW. Beide Fahrzeugführerinnen konnten am Seitenstreifen anhalten und blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, sowie an den Schutzplanken, wird auf 11.000 € geschätzt. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck 089/89118-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.