A96/Mindelheim | Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Wildunfall

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw Renault die BAB A96 in Richtung Lindau. Kurz vor der Anschlussstelle Stetten erfasste er mit seinem Fahrzeug frontal ein Wildschwein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug erheblich deformiert und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Airbags wurden ausgelöst. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. Der Fahrer war glücklicherweise angeschnallt und konnte sich leicht verletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Er erlitt eine Prellung an der Schulter.

Kurze Zeit später kam von hinten auf dem linken Fahrstreifen ein 54-jähriger Mann mit seinem VW angefahren. Aufgrund der auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeugteile und des Unfallfahrzeugs musste er stark abbremsen, kam jedoch rechtzeitig zum Stehen. Ebenso tat es ein 23-Jähriger. Er konnte seinen BMW noch rechtzeitig abbremsen. Ein mit einem Kleintransporter nachfolgender 21-jähriger Mann erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit hinten auf den BMW auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch nach vorne gegen das Heck des VW gestoßen wurde. Der 23-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Halsverletzung und musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die Fahrzeugfront des Kleintransporters wurde durch den Aufprall erheblich deformiert, der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Am Pkw BWM wurde das Heck und die Front eingedrückt, hier liegt der Schaden bei rund 6.000 Euro und bei dem Pkw VW das Heck beschädigt, dort liegt der Schaden bei etwa 3.000 Euro.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrslenkung unterstützte die Feuerwehr Mindelheim.

Aufgrund der weit verstreuten Fahrzeugteile musste die A96 im Zuge der Fahrbahnreinigung in Fahrtrichtung Lindau für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Bis alle Fahrzeuge abtransportiert waren, wurde der Verkehr bis ca. 06:00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

