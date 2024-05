Heute gegen 12:40 Uhr befuhr ein 75-jähriger Audi-Lenker aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen die BAB A96 in Fahrtrichtung Lindau. Zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost kam er aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Grünfläche.

Der Fahrer wurd mit mittelschweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Kinik verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Der Schaden an den BAB-Einrichtung beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zur Bergung des Verletzten, sowie Absperr- und Verkehrsmaßnahmen während der Landung des Rettungshubschraubers war die FFW Landsberg vor Ort.

Während der Hubschrauberlandung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der BAB.