A99 | Baby schneller als die Feuerwehr

Am Montagmorgen ist ein Rettungswagen zu einer bevorstehenden Geburt nach

Garching gerufen worden.

Der Plan war es, die bereits dreifache Mutter für ihre vierte Geburt in die Geburtshilfe einer Münchner Klinik zu fahren. In Begleitung des Vaters kam aber dann bei Kilometer 16 auf der A99 alles anders. Die kleine Luna wollte so

schnell das Licht der Welt erblicken, dass eine Weiterfahrt des Rettungswagens unmöglich war. Noch im Rettungswagen brachte die 39-jährige Mama das kleine Mädchen mit Hilfe des Rettungsteams und dem Vater zur Welt. Überglücklich durfte er auch selbst die Nabelschnur durchtrennen.

In Begleitung eines Kindernotarztes konnten Mutter, Vater und das Neugeborene putzmunter in eine Münchner Klinik transportiert werden.

