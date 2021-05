Ab Freitag Lockerungen in mehreren Städten und Landkreisen im Allgäu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt auch in Bayerisch-Schwaben und im Allgäu. Für mehrere Städte und Landkreise im Allgäu können deshalb ab morgen die Schutzmaßnahmen weiter gelockert werden.

Mit dem gestrigen Mittwoch, 19. Mai 2021, hat der Landkreis Oberallgäu an fünf Tagen in Folge den 7-Tage-Inzidenzwert von 100 unterschritten. Die gesunkene Inzidenz bringt verschiedene Erleichterungen mit sich. Ab Freitag, 21. Mai, können sich wieder zwei Haushalte treffen, höchstens aber fünf Personen, wobei geimpfte und genesene Personen sowie Kinder unter 14 Jahren unberücksichtigt bleiben. Außerdem fällt die nächtliche Ausgangssperre weg. Im Einzelhandel ist click & meet ohne Test möglich. Außerschulische Bildungsstätten, Musik- und Fahrschulen können wieder in Präsenz unterrichten und Kultureinrichtungen sind wieder geöffnet. Selbstverständlich sind weiterhin die entsprechenden Hygienekonzepte und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten.

Inzwischen hat der Landkreis auch grünes Licht aus dem Gesundheitsministerium erhalten und kann somit ab Freitag, 21. Mai, weitere Öffnungen wie geplant zulassen. Neben Beherbergungsbetrieben und der Außengastronomie können dann beispielsweise auch Seilbahnen, Theater sowie Kinos öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kultur kann wieder stattfinden. Alles unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird am Donnerstag, 20. Mai, im Amtsblatt veröffentlicht.

„Mein herzliches Dankeschön gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich diszipliniert an die Maßnahmen gehalten haben und damit den wesentlichen Beitrag zum Unterschreiten der 100er-Inzidenz geleistet haben“, so Landrätin Indra Baier-Müller. „Ich weiß, dass uns allen viel abverlangt wurde. Die weiteren Öffnungen unter anderem auch in den Bereichen Kultur, Sport, Musik, Bildung haben wir uns deshalb hart erarbeitet. Jetzt gilt es, weiter die Hygienemaßnahmen einzuhalten, um das Erreichte zu erhalten.“ Steigen die Werte an drei Tagen wieder über 100, würde die Bundesnotbremse wieder in Kraft treten.

Auch in der Stadt Kaufbeuren können ab morgen diese Lockerungen in Kraft treten.

Landkreis Lindau konstant unter 50

Noch weitere Lockerungen können im Landkreis Lindau erfolgen. Am Mittwoch, 19. Mai hatte dort die 7-Tage-Inzidenz seit fünf Tagen in Folge unter 50 gelegen. Laut der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) treten zwei Tage danach, also ebenfalls am Freitag, 21. Mai, 0.00 Uhr die in der Verordnung des Freistaates vorgesehenen Regelungen für diesen Inzidenzbereich in Kraft.

Folgende Lockerungen greifen im Landkreis Lindau (Bodensee) ab Freitag, 21.Mai, 0.00 Uhr:

: Die Durchführung von Märkten unter freiem Himmel ist zugelassen. Die Beschränkung des Warenangebots für Wochenmärkte auf Lebensmittel, Pflanzen und Blumen wird aufgehoben. Für Märkte gilt: a) Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann; b) Auf dem Marktplatz und insbesondere in den Warte- und Begegnungsbereichen vor den Verkaufsständen sowie auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht; soweit in Verkaufsständen durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal; c) Der Veranstalter hat für den Kunden- und Marktverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Anzeige- und/oder Erlaubnispflichten für Märkte, die sich aus anderen Rechtsbereichen ergeben, bleiben unberührt. Schulen : In den Klassen der Grundschulstufe findet Präsenzunterricht statt.

: In den Klassen der Grundschulstufe findet Präsenzunterricht statt. Im Übrigen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. Sport :

: Innenbereich Außenbereich Erwachsene Gruppe von max. 10 Personen; nur kontaktfreier Sport / Individualsport Gruppe von max. 10 Personen; Kontaktsport möglich (§ 27 Abs. 1) Kinder unter 14 Jahre Gruppe von max. 10 Personen; nur kontaktfreier Sport / Individualsport Gruppe von max. 20 Personen; Kontaktsport möglich (§ 27 Abs. 1) Allgemein gilt: Genesene und Personen mit vollständigem Impfstatus werden nicht mitgezählt. Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige:

Die Einrichtungen können öffnen.

: Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sind erlaubt, ebenso die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen. Aufgrund der aktuellen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 ist kein Testnachweis für die Besucher notwendig und keine Terminvereinbarung. Übernachtungsangebote: Übernachtungsangebote von gewerblichen oder

Diese Regelungen gelten so lange fort, bis das Landratsamt Lindau (Bodensee)

eine anderslautende Bekanntmachung erlässt. Die bisherige wöchentliche

Bekanntmachung der Regelungen für Schulen und Kindertageseinrichtungen entfallen.

In Bezug auf die Testpflicht gilt:

