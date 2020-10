Ab heute: Fahrbahnerneuerung in der Haunstetter Straße und entlang der Landsberger Straße

Die Sanierung mehrerer Einmündungsbereiche an der Landsberger Straße beginnt ab Donnerstag, 8. Oktober. Auf einem größeren Abschnitt der Haunstetter Straße muss die Fahrbahndecke ebenfalls saniert werden. Hier kommt es ab Freitag, 9. Oktober zu Behinderungen. Einschränkungen soll es nach Möglichkeit nur an Wochenenden geben.

Die Maßnahme in der Haunstetter Straße teilt sich in zwei Bauphasen: In der ersten Bauphase wird ab Freitag, 9. Oktober, ab 20 Uhr der Bereich ab der Hutfabrik Lembert bis zur Zufahrt Silbermannpark gesperrt. Die Schertlinstraße und die Frischstraße sind damit von der Haunstetter Straße aus nicht zu erreichen. Der Verkehr wird über die Schleifenstraße und das Rote Tor umgeleitet bzw. von der Schertlinstraße kommend über den Alten Postweg. Den Silbermannpark erreicht man in dieser Zeit aus Richtung Norden nur über das Rote Tor. Die Frischstraße kann über die Professor- Steinbacher-Straße erreicht werden, die für die Anlieger geöffnet wird.

Ab Montag, 12. Oktober, ca. 5 Uhr ist die Zufahrt von der Schleifenstraße zur Schertlinstraße und umgekehrt wieder möglich. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die zweite Bauphase, in der die Haunstetter Straße zwischen der Zufahrt zum Silbermannpark und dem Brunnenlechgäßchen noch gesperrt ist. Die Maßnahme wird bis Dienstag, 13. Oktober, beendet. Die Zufahrt zum Silbermannpark von der Haunstetter Straße aus ist dann aus südlicher Richtung möglich. Der Fuß- und Radverkehr werden auf einem gemeinsamen Gehund Radweg auf der östlichen Seite an der Baustelle

vorbeigeführt.

Sanierung mehrerer Einmündungsbereiche in der Landsberger Straße

Die Einmündungen der Landsberger Straße weisen teilweise erhebliche Schäden an der Fahrbahndecke auf. Aus diesem Grund müssen die Kreuzungen mit der Inninger Straße, Tattenbachstraße, Sperlingstraße, Hofgartenstraße und Hofackerstraße saniert werden. Die Arbeiten werden an jedem Knotenpunkt jeweils von Donnerstag bis Sonntag an drei aufeinander folgenden Wochenenden durchgeführt. Hierbei muss auch auf der Landsberger Straße bei der jeweiligen Einmündung ein Fahrstreifen mit gesperrt werden, wodurch dort je Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Fußgänger und Radfahrer werden jeweils in einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Baustelle vorbeigeführt. An jeder Einmündung wird eine Querungsmöglichkeit mit Signalanlage über die Landsberger Straße aufrechterhalten. Gestartet wird mit den Einmündungen Landsberger Straße / Hofackerstraße, die vom 8. bis zum 11. Oktober saniert werden. Anschließend folgt die Einmündungen Inninger Straße und Tattenbachstraße vom 15. bis zum 18. Oktober. Da jedoch bei der Inninger Straße bereits eine Einmündungshälfte vor wenigen Jahren saniert wurde, kann eine Spur Richtung B 17 aufrechterhalten werden. In der Inninger Straße kann damit eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung West (zur B17) eingerichtet werden.

Die Einmündung zur Tattenbachstraße muss dagegen komplett gesperrt werden. Das dritte Einmündungspaar an der Sperlingstraße und der Hofgartenstraße wird vom 22. bis zum 25. Oktober in Stand gesetzt. (