Ab heute zahlt die Stadt Augsburg einen Zuschuss für Mehrweg-Windeln

Ab heute zahlt die Stadt Augsburg einen Zuschuss bei der Anschaffung von Mehrweg-Windeln aus. Antragsberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis drei Jahren sowie inkontinente Personen mit melderechtlichem Wohnsitz im Stadtgebiet.

Schätzungen zufolge fallen für ein Kind im Wickelalter über 4.000 Windeln an, die über die Restmülltonne entsorgt werden. Allein im Jahr 2018 machten in Augsburg rund 42.000 Tonnen an gebrauchten Einwegwindeln etwa vier bis zehn Prozent des Restmüllaufkommens aus. Weiterer Abfall in Form von Einwegwindeln fällt bei inkontinenten Personen an. Umso wichtiger ist der Stadt, Abfall zu vermeiden und damit einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten.

„Durch eine vermehrte Nutzung von Mehrwegwindeln werden wertvolle Rohstoffe geschont und enorme Mengen an Restmüll eingespart“, so Umweltreferent und AWS-Betriebsleiter Reiner Erben.

Vor diesem Hintergrund bezuschusst die Stadt ab 1. April 2020 den Kauf von Mehrwegwindeln in Form von Stoffwindeln, Windeleinlagen und Windelhosen. Zuschussfähig ist auch ein Windelwaschdienst, der für Kinder bis drei Jahre sowie für Personen mit Inkontinenz in Anspruch genommen wird.

Der Zuschuss beträgt einmalig und pauschal 50 Euro je antragsberechtigter Person. Bei der Beantragung müssen Aufwendungen von mindestens 100 Euro mit Originalrechnung (Rechnungsdatum ab 27. Januar 2020) nachgewiesen werden.

Private Quittungen werden nicht akzeptiert. Antragsberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis drei Jahren sowie inkontinente Personen mit melderechtlichem Wohnsitz im

Stadtgebiet. Die Förderung erfolgt zunächst für ein Jahr bis zum 31. März 2021. Danach wird eine Evaluation durchgeführt und entschieden,ob der Zuschuss weiter fortgeführt wird.

Der Informationsflyer mit Antragsformular ist beim Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) ab 1. April online unter www.aws-augsburg.de abrufbar.