Ab Montag behindern weitere Baustellen den Verkehr in Augsburg

Ab kommenden Montag werden Baustellen auf zwei Hauptverkehrsstraßen im Augsburger Stadtgebiet für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Am Montag, 22. Juni, beginnen die Kranabbauarbeiten in der Hochzoller Straße auf Höhe Hausnummer 5 im Einmündungsbereich der Schwangaustraße.Durch den Abbau des Krans entfällt stadteinwärts eine Fahrspur. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die Zufahrt in die Hochzoller Straße, von der Schwangaustraße auskommend, ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Arbeiten dauern vier Tage an und werden voraussichtlich am 25. Juni

beendet sein.

Am Montag, 22. Juni, beginnen die Arbeiten an der Verlegung einer Fernwärmeleitung in der Stätzlinger Straße. Dafür muss diese in einem ersten Bauabschnitt, von der Kalterer Straße bis zur Toblacher Straße, für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Im zweiten Bauabschnitt ab dem 14. September wird die Stätzlinger Straße dann nur noch von der Kalterer Straße bis zur Eppaner Straße gesperrt. Für beide Vollsperrungen sind Umleitungen großräumig ausgeschildert und Ersatzhaltestellen für den ÖPNV werden eingerichtet. Die kompletten Bauarbeiten werden voraussichtlich Anfang November beendet sein.