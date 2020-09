Ab Montag: Behinderungen im Bereich Lechhauser Straße und Sperrung des Milchbergs

Ab Montag, 7. September, ist die stadtauswärtige Abfahrtrampe von der Lechhauser Straße auf die Berliner Allee komplett gesperrt. Einen Tag später, also ab Dienstag, 8. September, folgt die Sperrung des Milchbergs im Bereich zwischen Spitalgasse und Zwerchgasse.

Grund für die komplette Sperrung der stadtauswärtigen Abfahrtrampe von der Lechhauser Straße auf die Berliner Allee sind Arbeiten an einer Wasserleitung. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang Oktober an. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Am Milchberg werden neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Deshalb wird der Bereich zwischen der Kreuzung an der Bäckergasse/Spitalgasse bis zur Ecke Zwerchgasse voraussichtlich bis Montag, 12. Oktober, für ÖPNV und Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird weitläufig umgeleitet. Der Zugang für Fußgänger bleibt weiterhin möglich. Auch Anlieger können direkt bis zur Baustelle fahren.

Umleitungen für Buslinien 22 und 32

Aufgrund der Bauarbeiten fahren auch die Buslinien 22 und 32 eine andere Strecke. Die Buslinien 22 und 32 fahren abweichend über die Remboldstraße, Rote-Torwall-Straße, Eserwallstraße und die Konrad-Adenauer-Allee. Die Haltestellen „Margaret“ in der Margaretenstraße, „Ulrichsplatz“ und „Moritzplatz“ werden nicht bedient. Stattdessen fahren die Busse drei zusätzliche Haltestellen an. Durch die Umleitung über die Remboldstraße halten sie an der Haltestelle „Hochschule“, an der Haltestelle „Rotes Tor“ und am „Theodor-Heuss-Platz/IHK“. Die Linie 22 bedient zudem die Haltestelle „Margaret“ der Linie 35 in der Forsterstraße.

Autoverkehr wird über Predigerberg und Theodor-Heuss-Platz umgeleitet

Für Autofahrer ist der Bereich zwischen Bäckergasse und Ecke Zwerchgasse komplett gesperrt. Der Verkehr Richtung Maximilianstraße wird vor dem Vogeltor über „Am Schwall“ und den Predigerberg umgeleitet. Der Verkehr Richtung Remboldstraße wird ab dem Ulrichsplatz über die „Weite Gasse“ und „Kitzenmarkt“ zum Theodor-Heuss-Platz umgeleitet und von da auf die „Eserwallstraße“ und die „Rote-Torwall-Straße“ in Richtung Hochschule.