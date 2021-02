Ab Montag | Erneuerung der Stadtbachstraße und der Berliner Allee wird fortgesetzt

Es ist die umfangreichste Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021: Die bereits im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten in der Stadtbachstraße werden nach der Winterpause – sofern die Witterung es zulässt – ab Montag, 8. Februar, fortgesetzt.

Ziele der Gesamtmaßnahme sind die Sanierung der „unsichtbaren“ Stadtbachbrücke auf Höhe des kleinen MAN-Parkplatzes, die Instandsetzung der MAN-Lechbrücke (bereits abgeschlossen), eine Erneuerung der Fahrbahn und ein Ausbau der Geh- und Radwege wie auch des Kanalnetzes in diesem Bereich, um die Stadtentwässerung dauerhaft zu gewährleisten. Im Zuge dieser Maßnahmen wird auch eine Wasserleitung saniert. Des Weiteren wird die Lücke im Radwegenetz auf der Berliner Allee zwischen der Brückenstraße und dem Anschluss an die Stadtbachstraße geschlossen.

Vorübergehend geänderte Verkehrsführung

Für die Arbeiten muss die Verkehrsführung auf dem Autobahnzubringer geändert werden. Da alle Verkehrsteilnehmer dauerhaft durch die Baustelle geführt werden sollen, kann wegen der vorhandenen Verkehrsflächenbreiten und der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nur eine Fahrspur durch den Baubereich in der Stadtbachstraße geführt werden. Auf dieser wird der Verkehr stadteinwärts geleitet. Stadtauswärts ist eine Umleitung über die Brückenstraße erforderlich. Diese wird zur Einbahnstraße Richtung Berliner Allee. In Gegenrichtung muss eine Ausweichspur für die Feuerwehr eingerichtet werden. Die Berliner Allee kann dann vom motorisierten Verkehr ab der Brückenstraße nur in Richtung MAN-Brücke befahren werden. Für Radfahrerende wurde ein Zweirichtungsradweg eingerichtet, auf dem es möglich ist, die Baustelle zu umfahren.

Auf der Auf- und Abfahrt von und zur Berliner Allee zum Anschluss an die Stadtbachstraße variiert die Durchfahrtsmöglichkeit während der Bauzeit. Auch einige Buslinien der AVG und des AVV sind von der geänderten Verkehrsführung betroffen. Diese wird in den nächsten Monaten beibehalten. Die Baumaßnahmen sind voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen. Betroffene Unternehmen sowie Anwohner und Anwohnerinnen wurden informiert.

Teil des Projekts Fahrradstadt Augsburg

Mit dem Umbau kommt die Stadt einem Beschluss des Stadtrats nach. Die Stadtbachstraße stellt in Verlängerung der Hans-Böckler-Straße eine der Haupteinfallsverbindungen im nordöstlichen Stadtgebiet dar. Über die Brücke und die Stadtbachstraße sowie die Berliner Allee verläuft eine bedeutende Fahrradverbindung, die die Stadtteile Firnhaberau, Hammerschmiede und Teile Lechhausens an die Innenstadt anbindet. Wichtige Unternehmensbetriebe mit hohen Beschäftigtenzahlen und entsprechend hohem Radverkehrsaufkommen liegen ebenfalls an dieser Strecke. Im Rahmen des Projekts Fahrradstadt Augsburg wurde der Ausbau der straßenbegleitenden Radwege im Bereich der Stadtbachstraße und Hans-Böckler-Straße zwischen Georg-Haindl-Straße und Leipziger Straße auf der Ostseite der MAN-Lechbrücke beschlossen. Der Straßenzug ist in dem vom Stadtrat beschlossenen Netzplan für den Radverkehr der Stadt Augsburg als innergemeindliche Radhauptverbindung festgesetzt.

Die Baumaßnahme wird durch den Freistaat Bayern im Rahmen des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) und dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) gefördert.