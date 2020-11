Ab Montag auch wieder Maskenpflicht an den Grundschulen im Unterallgäu und Landsberg

Kurz und knapp: Auch an Grundschulen im Unterallgäu und im Landkreis Landsberg wird ab Dienstag eine Maskenpflicht gelten.

Kurz und knapp: Auch an Grundschulen im Unterallgäu wird ab Dienstag eine Maskenpflicht gelten. Das ist das Resultat eines Telefonats zwischen Landrat Alex Eder und Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner. „Es war ein sehr gutes Gespräch“, sagt Landrat Eder, „auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind.“ So hat Eder in dem Telefonat angekündigt, eine Erneuerung der Unterallgäuer Allgemeinverfügung, die am Montag ausläuft, zu beantragen. Der Regierungspräsident hingegen hat signalisiert, die Regierung werde die neue Allgemeinverfügung auf Basis der neuen Rechtsgrundlage, der achten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, ablehnen – und damit wird ab Dienstag die Maskenpflicht auch an Unterallgäuer Grundschulen gelten.

Eder dazu: „Ich habe dafür Verständnis, dass der Regierungspräsident sich ein schwabenweit einheitliches Vorgehen wünscht. Außerdem wurden die Vorgaben der Staatsregierung dazu zuletzt immer deutlicher.“ Er halte dennoch das Unterallgäuer Modell für ausgewogener: „Mir wäre es ja nur darum gegangen, unter bestimmten Umständen die Grundschüler von der Maskenpflicht zu entbinden – nämlich, wenn die Schüler am Platz sitzen, neben einem festen Sitznachbarn, mit Abständen zu den anderen Sitzpaaren – analog der Regelung, dass sich zwei Hausstände ja treffen dürfen.“ Doch diesen Sonderweg wird das Unterallgäu nicht gehen können.

Eder appelliert jetzt an die Lehrer: „Setzen Sie die Hygieneregeln mit gesundem Menschenverstand und Fingerspitzengefühl um. Mit etwas Fantasie können Sie den Schülern die Situation erleichtern und sich dennoch an alle Vorgaben halten.“ Als Beispiel nennt Eder die Möglichkeit, im Unterricht auch mal raus an die frische Luft zu gehen.

Maskenpflicht auch im Landkreis Landsberg

Landrat Thomas Eichinger hatte die Maskenpflicht am Platz an den Grundschulen im Landkreis Landsberg am Lech, ab 22.10.2020, aufgehoben.

Diese Regelung (Allgemeinverfügung) läuft am 6. November 2020 aus. Inzwischen ist die Achte Bayerische Infektionsschutz-maßnahmenverordnung (Teil-Lockdown) in Kraft getreten. Dort ist für alle Schulen und Schularten grundsätzlich Maskenpflicht am Platz vorgesehen.

Aber auch hier sind in Einzelfällen Ausnahmen – immer abgestellt auf das örtliche Infektionsgeschehen – durch die Kreisverwaltungs-behörden möglich. Wie diese Ausnahmen zu handhaben sind, dazu will sich der Freistaat Bayern (Ministerium/Regierung von Oberbayern) in Kürze (Freitag/Samstag) äußern.

Damit gilt ab Montag, 09.11.2010, wieder die Maskenpflicht am Platz, auch an den Grundschulen im Landkreis Landsberg am Lech.