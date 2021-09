Ab morgen beginnt in Augsburg die Hallenbadsaison – Dies ist zu beachten

Am Sonntag, 12. September, endet die diesjährige Freibadsaison in Augsburg. Nach Angaben des Sport- und Bäderamtes ist es auch im zweiten Corona-Jahr gelungen, so früh wie es aus Infektionsschutzgründen möglich war, der Augsburger Bevölkerung in allen vier städtischen Freibädern Schwimm- und Badespaß zu bieten.

Auch das neu eingeführte Online-Ticketing-System hat sich bewährt. Online-Tickets können nun auch in der Hallenbadsaison gekauft werden, die am Montag, 13. September, beginnt. Selbstverständlich ist es möglich, Tickets auch vor Ort am Kassenautomaten oder – wie im Alten Stadtbad – an der Kasse zu erwerben.

Mehr Kapazitäten für Vereins- und Schulsport

Als erstes öffnen am Montag, 13. September, das Alte Stadtbad und das Spickelbad. Eine Woche später, am Montag, 20. September, folgt das Hallenbad Haunstetten.

Das Hallenbad Göggingen öffnet am Dienstag, 14. September, zunächst nur für den Schul- und Vereinssport. Für den öffentlichen Badebetrieb bleibt das Hallenbad Göggingen bis auf Weiteres geschlossen. Grund sind die steigenden Corona-Inzidenzen in Augsburg, die eine personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes unabdingbar machen. Der zusätzliche Personalbedarf für die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie ist ohne Leistungseinschränkungen der Stadtverwaltung leider nicht mehr darzustellen. Weil der öffentliche Badebetrieb wegfällt, gewinnt der Vereins- und Schulsport benötigte zusätzliche Kapazitäten, indem dafür im Hallenbad Göggingen die Belegungszeiten ausgeweitet werden. In beiden Bereichen wird eigenes Aufsichtspersonal eingesetzt. Das Sport- und Bäderamt bedauert, dass durch die Maßnahme die Nutzung für die Bevölkerung etwas eingeschränkt wird und verweist auf die Ausweichmöglichkeiten in den anderen Hallenbädern. Auch dort können während des öffentlichen Badebetriebs Schulklassen parallel wieder Bahnen belegen.

Zutritt nach 3G-Regel: Geimpft-Genesen-Getestet

Auch für die Hallenbadsaison gilt eine Reihe von Corona-Auflagen. Entsprechend der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01. September 2021 ist der Besuch der Augsburger Hallenbäder und der Sauna im Alten Stadtbad ab einer Inzidenzeinstufung von 35 nur Personen möglich, die vollständig geimpft, sowie nachweislich genesen oder getestet sind (3G-Regel). Als Nachweise sind Bescheinigungen entweder digital (per App) oder im Original vorzulegen.

Kein Testnachweis für Kinder erforderlich

Ein Selbsttest unter Aufsicht des Personals vor dem Bad-Eingang ist aus hygienischen und organisatorischen Gründen nicht möglich.

Kinder bis zum sechsten Geburtstag bzw. bis zur Einschulung müssen keinen Testnachweis erbringen. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, sind von den Testnachweisforderungen befreit.

Mund-Nase-Bedeckung und Abstand

Eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske) muss in den Hallenbädern im Eingangsbereich und im Stiefelgang der Umkleidebereiche getragen werden. In den Feuchträumen (Duschen, Schwimmhallen) kann auf die Verwendung der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Wir bitten alle Badegäste, eigenverantwortlich auf Mindestabstände zu achten.

„Trotz der weiter geltenden Maßnahmen ist erfreulich, dass sich die Kapazität von Besucherinnen und Besuchern in den Bädern wieder erhöht, weil nach den geltenden Bestimmungen die Begrenzung auf zehn Quadratmeter pro Badegast entfallen ist“, erläutert Sportreferent Jürgen K. Enninger zum Start der Hallenbadsaison.