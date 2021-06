Ab morgen bleiben einige Schnelltestzentren in Augsburg geschlossen

Ab Donnerstag, 1. Juli, werden einige dezentrale Schnelltestzentren in Augsburg geschlossen.

Weiterhin erreichbar bleiben das lokale Testzentrum an der Messe (geöffnet Montag bis Freitag 8:00 bis 20 Uhr, Samstag 9:00 bis 18 Uhr, Sonntag 10:00 bis 18 Uhr), sowie die Schnelltestzentren in Haunstetten (Unterer Talweg 100, Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr), in der Maximilianstraße 59 (Montag bis Freitag 6:00 bis 15:00 Uhr, samstags und feiertags 09:00 bis 17:00 Uhr) und in der Plärrerwache (Montag bis Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr). Weitere Informationen auf www.augsburg.de/testen