Ab morgen gibt es Einzeltickets für die ersten Spiele der AEV Panther

Auch wenn die Augsburger Panther am ersten Wochenende der DEL-Saison 2021/22 noch heimspielfrei sind, so laufen die Vorbereitungen auf die erste Partie vor Fans im Curt-Frenzel-Stadion nach viel zu langen 559 Tagen auf Hochtouren.

Der Einzelkartenverkauf für zunächst die ersten vier Hauptrunden-Heimspiele am

Freitag 17. September 2021 um 19:30 Uhrgegen die Iserlohn Roosters,

Freitag, 24. September 2021 um 19:30 Uhrgegen die Straubing Tigers,

Sonntag, 26. September 2021 um 16:30 Uhrgegen den ERC Ingolstadt und

Sonntag, 3. Oktober 2021 um 19:00 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings

startet online und auch direkt im 1878 SHOP amFreitag, 10. September 2021 um 13:00 Uhr. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten im Fanshop aufgrund der erforderlichen Kontaktdatenerfassung bitten wir dringend um eine Onlinebuchung der gewünschten Karten unter www.panthertickets.de. Detaillierte Infos zum Ticketing sind unter www.aev-panther.de/ticketinfos zu finden. Da alle Tickets personalisiert sein müssen, sind Vorverkaufsstellen aus technischen Gründen leider zunächst vom Verkauf ausgeschlossen.

3G-Regeln – „Wir appellieren an alle Pantherfans, sich an die Regeln zu halten“

Voraussetzung für den Einlass ins Stadion ist dann gemäß der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Erfüllung des 3G-Status (geimpft, genesen oder getestet), welcher in Kombination mit einem gültigen Ausweisdokument beim Einlass vorgewiesen werden muss. PCR-Tests dürfen beim Zutritt maximal 48 Stunden alt sein, Antigentests höchstens 24 Stunden.

Ausgenommen von der Test-Regelung sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen nach Vorlage eines Schülerausweises sowie noch nicht eingeschulte Kinder.

Da im Curt-Frenzel-Stadion auf die Wahrung von Mindestabständen verzichtet wird, gilt im gesamten Innenbereich sowie auf allen Eingangs- und Begegnungsbereichen eine prinzipielle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP- oder FFP2-Maske). Für Grundschülerinnen und -schüler genügt eine textile Mund-Nasen-Bedeckung.

„Wir appellieren an alle Pantherfans, sich an die Regeln zu halten. Es gibt erhebliche Bußgeldtatbestände für den Veranstalter und Teilnehmende bei Verstößen.“, so die Panther in einer Mitteilung.

Weiterführende Informationen zu den Heimspielen folgen in den kommenden Tagen.

Wann die Tickets für weitere Heimspiele in den freien Verkauf gehen, wird in Abhängigkeit von der jeweils gültigen Verordnung entschieden. Die aktuelle Fassung gilt bis einschließlich 1. Oktober.