Ab sofort Anmeldung für legendären Gersthofer Silvesterlauf jetzt möglich

Ab sofort können Laufbegeisterte ihre Teilnahme am legendären sportlichen Event zum Jahresabschluss sichern. Die Online-Anmeldungen für den 56. Int. LEW Silvesterlauf sind seit gestern geöffnet.

Bis zum 26. Dezember 2023 können sich Interessierte über die Silvesterlauf-Homepage oder die Homepage des Zeitmess-Anbieters TimeMotion Timing + Event GmbH registrieren. Eine Nachmeldung vor Ort wird in diesem Jahr erstmals nicht mehr möglich sein. Die Startunterlagen können wie gewohnt am 30. und 31. Dezember 2023 in der Sporthalle des TSV 1909 Gersthofen e.V. abgeholt werden. Wie in den Jahren zuvor können Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen starten. Der Flitzlauf für die Kleinsten bis 11 Jahre bietet eine Strecke von bis zu 600 Metern, um ihr Können und ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen.

Neben dem traditionellen Hauptlauf über 10 Kilometer gibt es auch einen Schülerlauf (2,2 Kilometer) sowie Nordic Walking und Silvesterwandern (jeweils 8 Kilometer). Somit ist für jeden Laufbegeisterten etwas dabei. Achtung: Die Startplätze sind auf 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt! Die neue Zeitmessanlage, die im letzten Jahr ihre Premiere feierte, kommt auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. Dadurch können die einzelnen Zeiten nun noch professioneller und individueller in Nettozeit festgehalten werden.