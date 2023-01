Im Endspurt der Transferperiode kommt beim FC Augsburg nochmals Bewegung auf. Nach der Verpflichtung von Nathanaël Mbuku wurde nun wohl auch ein Abschied eingetütet.

Der FC Augsburg wird wohl kurz vor dem morgigen Transferschluss Offensivakteur Lukas Petkov abgegeben. Wie die Bild berichtet, soll man sich mit der Bundesligist mit der klasentieferen SpVgg Greuther Fürth über ein Leihgeschäft für die Rückrunde einig sein.

Der 22-jährige Rechtsaußen war in der vergangenen Saison bereits an den Drittligisten Verl ausgeliehen (37 Spiele/11 Tore), in dieser Saison wurde er siebenmal beim FCA in der Bundesliga und dreimal in der Regionalliga eingesetzt. Nach den zahlreichen Wintertransfers war es für den gebürtigen Friedberger jetzt noch schwerer geworden in den Spieltagskader zu kommen. In Franken will er sich nun wieder für höhere Aufgaben aufdrängen.

Das Kleeblatt will die Verpflichtung wohl morgen offiziell bekanntgeben.