Tiefe Trauer bei der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg): Valentin Rothbucher, der ehemalige Leiter des Frère-Roger-Kinderzentrums, das zur KJF Augsburg gehört, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. „Diese Nachricht über unseren allseits geschätzten ehemaligen Einrichtungsleiter macht uns alle sehr betroffen“, so der Vorstandsvorsitzende der KJF Augsburg, Markus Mayer. „Valentin Rothbucher war rund 30 Jahre unermüdlich und voller Hingabe für die KJF Augsburg tätig. Wir sind ihm in tiefer Dankbarkeit verbunden. Unser großes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.“

Valentin Rothbucher hat in seiner langjährigen Tätigkeit für die KJF Augsburg das Frère-Roger-Kinderzentrum mitbegründet und zusammen mit seinem Leitungsteam zu seiner aktuellen Differenziertheit und Bedeutung als größte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Stadt und Landkreis Augsburg ausgebaut. Darüber hinaus war er in vielen regionalen und überregionalen Gremien tätig und hat dabei die Kinder- und Jugendhilfe in der Region Augsburg maßgeblich mitgeprägt.

Im christlichen Glauben verwurzelt, setzte sich Valentin Rothbucher seit Dienstantritt im Jahr 1985 mit seinem fachlichen Können, Neugier und Mut für verschiedene Themen und Projekte ein – als Leiter des Frère-Roger-Kinderzentrums sowie als Pionier für den gesamten Verband der KJF Augsburg. Im Mittelpunkt seines Tuns standen dabei immer die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen, Familien und Mitarbeitenden. Auch in seinem Ruhestand ab dem Jahr 2012 engagierte er sich weiterhin für die Belange der jungen Menschen. Valentin Rothbucher war viele Jahre Mitglied des Kuratoriums der Förderstiftung der KJF Augsburg und im Vorstand des Fördervereins der Augsburger Jugendfarm „youfarm“.

„Mit Valentin Rothbucher ist ein wunderbarer Mensch mit einem großen Herzen und eine beeindruckende Persönlichkeit von uns gegangen. Die Geschichte der KJF Augsburg bleibt mit seiner Person untrennbar verbunden“, so Markus Mayer.