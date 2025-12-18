Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Abschluss von Mercosur-Abkommen abgesagt – 2026 neuer Termin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Abschluss des Mercosur-Abkommens soll auf 2026 verschoben werden. Das erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Donnerstagabend in Brüssel am Rande des EU-Gipfels aus informierten Kreisen.

Abschluss Von Mercosur-Abkommen Abgesagt - 2026 Neuer Termin
EU-Gipfel am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Zuletzt soll der Widerstand an dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und mehreren südamerikanischen Staaten insbesondere aus Italien unüberwindlich gewesen sein. Auch Frankreich hatte sich quer gestellt. Verhandler zeigten sich aber am Donnerstag weiter überzeugt, dass das Abkommen am Ende abgeschlossen werde. Mitte Januar soll ein neuer Anlauf gewagt werden.

Eigentlich sollte das Mercosur-Abkommen an diesem Wochenende unterschrieben werden. Die Verhandlungen dazu hatten vor über 25 Jahren begonnen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

