Mittwoch, Oktober 29, 2025
Acht Verletzte bei schwerem Auffahrunfall am Berliner Platz in Kempten
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Acht Verletzte bei schwerem Auffahrunfall am Berliner Platz in Kempten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 29. Oktober 2025 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall am Berliner Platz in Kempten. Insgesamt wurden dabei acht Personen verletzt.

Unfallhergang am Berliner Platz

Ein Transporter mit zwei deutschen und einem aserbaidschanischen Staatsbürger war auf der Kaufbeurer Straße in Richtung Schumacherring unterwegs. An einer Ampel am Berliner Platz hielt der 28-jährige Fahrer des Transporters wegen Rotlichts an. Ein Linienbus, der sich dahinter befand, erkannte die rote Ampel zu spät. Der ebenfalls 28-jährige deutsche Busfahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Bus dem Transporter ins Heck fuhr.

Schwere Verletzungen und Verkehrsbehinderungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter in den Kreuzungsbereich geschleudert und kam erst hinter der Kreuzung zum Stehen. Die drei Insassen des Transporters erlitten Verletzungen. Im Bus befanden sich etwa zwanzig Personen, von denen fünf verletzt wurden. Insgesamt trugen drei Personen schwere und fünf leichte Verletzungen davon. Die Verletzten wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schadenshöhe und Verkehrsmaßnahmen

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der Kaufbeurer Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsstörungen führte. Die Feuerwehr Kempten war mit zwei Einsatzfahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und führte Sicherungsmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten durch.

