Achtung Autofahrer: Katalysatoren-Diebe unterwegs

– Im Zeitraum vom 19. – 23.11.2020 stellte eine Autobesitzerin ihren weißen VW Polo auf dem Pendlerparkplatz (P+R) in der Hochzoller Straße ab.Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie ein lautes Geräusch an ihrem Auto fest, woraufhin sie in eine nahegelegene Werkstatt fuhr. Hier wurde ihr dann mitgeteilt, dass der Katalysator des Fahrzeuges abgesägt und entwendet wurde.Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

– Unbekannte Täter flexten von zwei geparkten Fahrzeugen jeweils den Katalysator der Auspuffanlage heraus. Dadurch entstand insgesamt ein Diebstahlsschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zum einen wurde in Adelzhausen ein auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnkapelle geparkter Pkw VW Golf angegangen. Das Fahrzeug war am Dienstag, 24.11.2020, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Das zweite Fahrzeug, ebenfalls ein VW Golf, war am Montag, den 23.11.2020, in der Zeit von 06:30 bis 18:30 Uhr, in Kissing auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof geparkt.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Bereits gestern (24.11.2020) berichtete die PI Gersthofen ebenfalls von einem gleichartigen Vorfall:

Gersthofen – Am 23.11.2020 stand der Pkw des 58-jährigen Geschädigten auf dem Volksfestplatz an der Schubertstr. Zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr baute der Dieb den Katalysator am Auto des Mannes ab und entwendete diesen. Dem 58-Jährigen entstand ein Diebstahlschaden von ca. 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachteten, die sich an Pkws zu schaffen machten.

Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.

Hinweis der Polizei

Der Diebstahl der Katalysatoren wird von relativ auffälligen Tätigkeiten an den Fahrzeugen begleitet. Zum einen wird auf öffentlichen Plätzen unter dem Fahrzeug geflext und zum anderen werden die Fahrzeuge vermutlich mit einem Wagenheber angehoben. Sollten derartige Arbeiten auf öffentlichen Parkplätzen festgestellt werden, wird darum gebeten sofort die Polizei zu informieren. Auch wenn die Tätigkeiten nach einem Reifenwechsel oder einer Panne aussehen, sollte der Sachverhalt umgehend der Polizei (Notruf 110) mitgeteilt werden.