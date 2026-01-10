Achtung! Giftköder entlang der Staatsstraße 2510 bei Wollbach Richtung Landensberg gefunden

Entlang des Rad- und Fußwegs an der Staatsstraße 2510 von Wollbach in Richtung Landensberg (Landkreis Augsburg) wurden am heutigen Tag mehrfach offenbar gezielt ausgelegte Giftköder entdeckt. Mehrere Meldungen gingen bei den Behörden ein.

Die Polizei Zusmarshausen suchte den betroffenen Streckenabschnitt daraufhin ab und konnte weitere Giftköder auffinden und sicher entsorgen. Trotz dieser Maßnahmen ist nicht auszuschließen, dass sich im Umfeld noch weitere Köder befinden.

Hundebesitzer und andere Tierhalter werden dringend gebeten, besonders aufmerksam zu sein und ihre Tiere in diesem Bereich nicht unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Zudem wird darum gebeten, die Warnung an andere Tierbesitzer weiterzugeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.