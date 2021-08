ACHTUNG im westlichen Landkreis Augsburg – Falsche Polizeibeamte rufen Bürger an

Aktuell (11.08.2021) kommt es seit dem frühen Nachmittag im Bereich Zusmarshausen, Diedorf und Biburg zu vermehrten Anrufen so genannter falscher Polizeibeamter.

Die Betrüger behaupten u.a., dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssen. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. Wir bitten insbesondere um Sensibilisierung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Die Tipps der Polizei:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

– Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

– Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Betroffene werden gebeten sich bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.