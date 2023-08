Achtung Stolperstein! FC Augsburg muss im DFB-Pokal in Unterhaching die Favoritenrolle annehmen

Die Vorbereitung ist zu Ende, nun gilt es auch für den FC Augsburg gut in die neue Saison zu starten. Bei Drittligaaufsteiger Unterhaching muss der FCA im DFB-Pokal seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Die Verpflichtung von sieben neuen Spielern sowie eine intensive Vorbereitung inklusive Trainingslager und Testspielreise nach Italien liegen hinter dem FC Augsburg. Was dies alles gebracht hat, wird sich ab Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) zeigen. Bevor es in der kommenden Woche mit dem Heimspiel gegen Mönchengladbach (19.8./ 15:30 Uhr) in den Bundesligabetrieb geht, steht die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal an.

Festtag für Drittligaaufsteiger Unterhaching

Mit dem bayerischen Derby in Unterhaching hat der FCA erstmals seit langem eine kurze Auswärtsfahrt, aber auch einen interessanten Gegner zugelost bekommen. Unter Trainer Sandro Wagner in der letzten Spielzeit in 3. Liga aufgestiegen, konnte das Team aus der Münchner Vorstadt am ersten Spieltag mit dem neuen Coach Marc Unterberger bereits eine erste Duftmarke hinterlassen. Das 1:1 bei Zweitligaabsteiger Jahn Regensburg dürfte die euphorische Stimmung sicher nicht gedrückt haben. Auch sonst freut man sich bei der Spielvereinigung sehr auf das Duell mit dem FC Augsburg. Während in den beiden letzten Jahren im Schnitt etwa 2.500 Zuschauer die Hachinger Heimspiele verfolgt hatten, wird der Sportpark heute Nachmittag wohl mit über 15.000 Besuchern ausverkauft sein. Dem SpVgg-Präsidenten Manfred Schwabl dürfte dann auch egal sein, dass es die Mehrzahl der Menschen im Stadion dann mit dem FCA halten wird. Die Pokaleinnahmen sind ein warmer Regen in die leeren Kassen (Etat: 2,5 Mio Euro).

FC Augsburg nimmt die Favoritenrolle an

Für seinen früheren Mitspieler Stefan Reuter dürften die Einnahmen eine geringere Rolle einnehmen, für dessen weiter verjüngten Augsburger geht es um einen gelungenen Start in die Saison. Ein Selbstläufer wird die Aufgabe nicht, dies beweist der Blick in die eigene Vereinshistorie. Vor vier Jahren ging es in Runde 1 gegen den SV Verl (ebenfalls Drittligaufsteiger) raus, 2014 war sogar gegen den damaligen Regionalligisten Magdeburg Schluss. Dies darf den Schwaben heute in keinem Fall passieren: „Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen, dafür müssen wir die Hürde Unterhaching nehmen“ gibt Trainer Enrico Maaßen die Richtung vor. Mit klaren Entscheidungen gibt er der Mannschaft in seinem zweiten Jahr im Verein die Vorgaben. Mit Finn Dahmen hat er nach dem Abschied von Rafal Gikiewicz seinen neuen Startkeeper gefunden und auch im Kapitänsamt setzt er mit Emredin Demirovic (statt Jeff Gouweleeuw) setzt er eigene Akzente. Auch die Spielweise wurde weiter modifziert, es soll mehr bei eigenem Ballbesitz gelingen.

In den Testspielen waren erste Ansätze davon zu sehen, nach ordentlichen Leistungen gegen starke internationale Gegner ist der FC Augsburg am Sonntag aber nun selbst der Gejagte. Maaßen: „Wir sind der Favorit, es ist unser Anspruch eine Runde weiterzukommen“ Für diese Aufgabe kann er bis auf die Gouweleeuw (trainiert nach Verletzung indiviudell) Oxford (Post-Covid-Behandlung) und Okugawa (Innenbandverletzung) auf seinen gesamten Kader bauen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Engels, Pfeiffer, Uduokhai, Pedersen – Dorsch, Breithaupt – Vargas, Maier – Demirovic, Michel