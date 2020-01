ACHTUNG Trickbetrüger! | Stadt Augsburg warnt vor falschen Energieberatern

Die Stadt Augsburg warnt vor Trickbetrügerinnen und Trickbetrügern, die sich als städtische Energieberater ausgeben. Mehrere Bürgerinnen und Bürger wurden seit Montag, 20. Januar, von Personen angerufen, die im Namen der städtischen Energieberatung Termine vor Ort zuhause ausmachen wollen. Auch im Raum Gersthofen wurden Bürgerinnen und Bürger angerufen. Sollten Bürgerinnen und Bürger bereits einen solchen Termin vereinbart haben oder den Verdacht haben, Opfer eines Trickbetrugs zu sein, empfiehlt die Polizei, sich direkt an eine zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

So ist die Energieberatung erreichbar

Die Energieberatung der Stadt Augsburg ruft nie von sich aus Bürgerinnen und Bürger zur Terminvereinbarung an. Ausschließlich per Anruf an die offizielle Telefonnummer 0821 324-7320 oder direkt persönlich im Elias-Holl-Büro bietet die Stadt Augsburg die Energieberatung als Impulsberatung an. Konkret wird eine Impulsberatung durch erfahrene

Energieberater angeboten mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen – jedoch keine Planungsleistungen.

Außerdem gibt es produkt- und anbieterunabhängige Informationen sowie Hinweise zu energie- und kostensparenden Maßnahmen – hier jedoch keine Tarifberatung. Gerne werden auch individuelle Fragen soweit möglich beantwortet.